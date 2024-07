W Krakowie trwają wakacyjne szkolenia profilaktyczne. Organizuje je Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień Aleksandra Łabędź

Wakacje to nie tylko czas na błogi odpoczynek, ale również na różnego rodzaju naukę. Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie zaprasza dzieci, młodzież, rodziców oraz nauczycieli do udziału w szkoleniach, które organizowane będą od 1 lipca do 30 sierpnia. Podczas spotkań poruszone zostaną tematy istotne dla zdrowia i dobrostanu psychicznego każdego człowieka, a uczestnicy będą mieć możliwość poszerzenia umiejętności psychospołecznych, które są czynnikami chroniącymi przed uzależnieniami.