Dawny stadion Korony Kraków w przebudowie. Pięknie położony obiekt będzie miejscem dla biegaczy i piłkarzy

Mają tu powstać dwa tory, w taki sposób, by piłkarze i biegacze nie przeszkadzali sobie nawzajem. Do tego będzie oświetlenie, co wydłuży możliwości korzystania z obiektu. Powstaną 12 i 10-metrowe maszty. Przebudowa stadionu to inwestycja z budżetu obywatelskiego, więc realizowana jest dzięki głosom poparcia mieszkańców. Oczywiście bieżnia, wiaty i oświetlenie to nie wszystko, co trzeba tu wykonać. Przyjdzie też czas na stworzenie sztucznej nawierzchni boiska, bo trawa, wiadomo, wrażliwa jest na zmiany pogody i bywa, że po meczu w czasie deszczu boisko wygląda fatalnie. Można też mieć nadzieję, że z czasem odremontowane zostaną piękne kamienne trybuny.