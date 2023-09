W Krakowie zaprezentowano nowy bilet MPK. Znajdzie się na nim specjalny komunikat

- Rolą miasta jest umożliwianie mieszkańcom poruszania się po Krakowie w taki sposób, jaki jest dla nich najbardziej dogodny. Czy to komunikacją miejską, rowerem, pieszo, czy samochodem. Należy jednak pamiętać, że aktywna mobilność może nieść ze sobą wiele pozytywnych skutków, takich jak poprawa zdrowia fizycznego, zmniejszenie emisji spalin czy zredukowanie śladu węglowego. Zaprezentowaliśmy nowy bilet KMK, na którym zamieszczona została informacja, że każdy z nas korzystając z komunikacji miejskiej zamiast samochodu może zmniejszyć swój ślad węglowy aż 7-krotnie - podkreśla wiceprezydent Krakowa Andrzej Kulig.

Dlatego na krakowskim bilecie znajdzie się następujący komunikat: "Wybierając komunikację miejską zamiast samochodu, ograniczasz 7-krotnie emisję CO2 każdego dnia. Twoja średnia dzienna podróż to tylko 0,07 kg CO2". Tę informację będzie można przeczytać także w języku angielskim.

Ślad węglowy to współcześnie powszechnie przyjęta miara naszego oddziaływania na środowisko w zakresie emisji dwutlenku węgla. "Przy postępującej zmianie klimatu niezwykle ważne jest szukanie sposobów na redukcję tego śladu. Zwłaszcza w przypadku miast, w których żyje największa liczba osób, ma to ogromne znaczenie. Zrównoważony, bezemisyjny transport to lepsza jakość życia i zdrowie nas wszystkich" - przekonują w krakowskim magistracie.