W krakowskim kinie Kijów można oglądać film "Wolni. Podróż do wnętrza" o zakonach kontemplacyjnych

"Wolni. Podróż do wnętrza"

„Wolni. Podróż do wnętrza” to zaproszenie do doświadczenia kojącego przeżycia i zastanowienia się nad tym, jak odszukać siebie. To sielskie obrazy przyrody, codziennej pracy, szukania sensu oraz prawdziwej radości i wolności. Hiszpański film odsłaniający kulisy życia zakonów kontemplacyjnych można oglądać w krakowskim kinie Kijów.

Co sprawia, że w XXI wieku tysiące kobiet i mężczyzn postanawia porzucić kolorowy, pełen wygód świat i na całe życie zamknąć się w surowych murach klasztoru? Czy to jedynie poświęcenie w imię bezgranicznej miłości do Boga lub ucieczka przed problemami świata? A może potrzeba spokoju i harmonii, której nie daje skomplikowana rzeczywistość? W czym dla mnicha lepsza jest kontemplacja od życia rodzinnego i kariery zawodowej? - Idea powstania filmu „Wolni. Podróż do wnętrza” narodziła się w tragicznym czasie pandemii w 2019 roku. W jej trakcie byłem częścią zespołu profesjonalistów prowadzących kampanie społeczne. Za cel postawiliśmy sobie zebranie funduszy na pomoc zakonnikom, którzy nie mogli sprzedawać swoich produktów i nie mieli pieniędzy na zakup pożywienia, nawet gdyby mieli taką możliwość. Lubię myśleć, że z dobrych decyzji, które podejmujemy czasem w życiu, wychodzą wielkie i nieoczekiwane rzeczy - mówi reżyser, Santos Blanco.

Twórcy filmu, dzięki szczególnym okolicznościom, wyjątkowo otrzymali dostęp do dwunastu zamkniętych na co dzień klasztorów. Żaden dokumentalista wcześniej nie miał możliwości tak blisko i dogłębnie przyjrzeć się kontemplacyjnemu życiu mniszek i mnichów i wysłuchać tak szczerych świadectw ich życia. To spotkanie świata powołanych ze światem tęskniącym za Bogiem.

- W jednej z książek, które przeczytałem, znalazłem słowa papieża Franciszka, które mnie zmroziły. Odnosząc się do mnichów i mniszek, powiedział on: „Świat i Kościół potrzebuje was jako drogowskazów, które oświetlają drogę mężczyznom i kobietom naszych czasów”. Zacząłem się zastanawiać, jaką filozofię życia czy też wewnętrzną pełnię mają w sobie ci ludzie, że papież stawia ich za przykład, nazywając oświetlającymi nas latarniami. Tak rozpoczęła się droga, której zwieńczeniem jest film „Wolni. Podróż do wnętrza” - tłumaczy reżyser.

„Wolni. Podróż do wnętrza" zabiera widza w hipnotyzującą podróż do enklaw ciszy i modlitwy, ale nade wszystko w podróż do wnętrza ludzkiej duszy. Ile refleksji nad własnym życiem wzbudzi przyjrzenie się tym, którzy żyją zupełnie inaczej? Odpowiedź z pewnością zaskoczy niejednego.

