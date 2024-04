W małopolskiej policji brakuje 800 funkcjonariuszy. Szukają ich na piknikach, targach pracy i w... autobusach

W marcu tego roku do szeregów policji w naszym regionie przyjęto 113 osób, w środę 24 kwietnia kolejne 77 osoby

Pikniki rodzinne, targi pracy, szkoły mundurowe, filmiki puszczane w autobusach - tak małopolska policja szuka chętnych do wstąpienia do policji. W małopolskim garnizonie na początku roku brakowało aż 1000 funkcjonariuszy Po ostatnich przyjęciach brakuje 800, w tym 300 w Krakowie. - Mimo wielu dodatków finansowych dziś młodzi ludzie nie garną się do policji. Każdy wie, że to ciężka, niebezpieczna i odpowiedzialna praca. A poszukujący pracy zrobili się wygodni - mówi jeden z krakowskich policjantów z 20-letnim stażem pracy.

Kadrowy kryzys w policji

W całym kraju w policji jest obecnie niemal 109 tys. etatów, a zatrudnienie sięga niemal 93 tys. funkcjonariuszy – brakuje więc 16 policjantów – średnio blisko 15 proc. składu (w ubiegłym roku było 10 tys. wakatów, rok wcześniej 4,3 tys.). To efekt zwiększenia liczby etatów, a z drugiej strony masowych odejść – w ubiegłym roku aż 9 tys. policjantów. Eksperci wskazują, że "największy kryzys w policji od ćwierć wieku" jest najbardziej odczuwalny w czterech województwach: mazowieckim, śląskim, dolnośląskim oraz wielkopolskim. Aktualnie w małopolskim garnizonie Policji jest około 8 tys. etatów dla policjantów w różnym wieku. 800 etatów nie jest obsadzonych co stanowi ok 10 proc. całości.

Małopolska policja ma się czym pochwalić

Joanna Kosiniak, naczelnik Wydział Doboru i Szkolenia wyjaśnia, że wakaty to głównie wynik przejść na emeryturę w styczniu i lutym zwykle nasilonych o tej porze roku, ale także efekt zasilenia małopolskiej policji w około 300 nowych etatów.

W marcu tego roku do szeregów policji w naszym regionie przyjęto 113 osób, w środę 24 kwietnia kolejne 77 osoby. Małopolska może się pochwalić jedną z największych liczb przyjętych do pracy funkcjonariuszy w skali kraju.

Mimo ciągłych przyjęć małopolska policja wciąż ma duży problem, żeby wypełnić setki wakatów. Stąd liczne akcje promocyjne i poszukiwania młodego narybku w miejscach, gdzie wcześniej ludzi w policyjnych mundurach nie było.

Plakaty, filmy, wizyty na targach pracy

- Mamy program poświęcony promocji zawodu policjanta. Bierzemy udział w imprezach plenerowych, piknikach rodzinnych, mamy dni otwarte dla klas mundurowych, gdzie organizujemy pokazy broni i omawiany proces wstąpienia do służy. Poza tym mamy akcje plakatowe na przystankach autobusowych i tramwajowych. W pojazdach komunikacji publicznej puszczane są filmiki promujące nasz zawód. Byliśmy na targach Festiwal Zawodów w Kraków Expo. 9 maja będziemy na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie spotkamy się ze studentami europeistyki, podobnie jak na krakowskiej Akademii Wychowania Fizycznego - wymienia Joanna Kosiniak.

Finansowe kuszenie

Policja kusi również finansowo. Emerytura po 25 latach służby, trzynastki, nagrody jubileuszowe, tzw. mundurówka w kwietniu czyli ok. 2 tys. zł "na rękę". Do tego zasiłki płatne urlopy, dodatkowe dni wolne plus dodatek służbowy i wysługa lat.

Przez pół roku kursy podstawowego przyszły policjant, który nie ukończył 26 roku życia dostaje 4500 zł netto, a starsi 4200. Po skończonym kursie pensja początkującego policjanta wzrasta do 5800 zł "na rękę" do 26 roku życia, a dla starszych 5400 zł. Ci, którzy po 25 latach służby chcą zostać w pracy mogą liczyć na tzw. dziadkowe, czyli dodatek w postaci

Testy weryfikują kandydatów

Do małopolskiej policji wstąpić chce średni co miesiąc od 100 do 150 osób. Około 70 proc. z tych osób zostaje w służbach. - Największy odsiew jest na testach psychologicznych, a później na testach sprawnościowych. Przy czym, trzeba pamiętać, że dwa razy w miesiącu organizujemy próbne testy sprawnościowe, na których każdy może sprawdzić swoje umiejętności, a później je poprawić - Joanna Kosiniak.

Do policji przyjmowane są nie tylko młode osoby. - Ostatnio przyjęliśmy 52-letniego pana. Z kolei jeśli chodzi o podział na kobiety i mężczyzn to podczas ostatniego naboru na 77 przyjętych 15 stanowiły kobiety - dodaje naczelnik Wydział Doboru i Szkolenia.

Zawód z powołaniem?

Policjanci, z którymi rozmawialiśmy twierdzą, że dziś młodzi ludzie rzadko patrzą na zawód policjanta, jako na zawód, do którego trzeba czuć powołanie.

- Policjant ma pomagać ludziom i sprawiać, żeby czuli się bezpiecznie. Za moich czasów wstępując do służb większość z nas czuła misję do spełnienia. Później organizacja i tryb pracy oparty na przestarzałym trybie zarządzania weryfikował poczucie misji. Wydaje mi się, że dziś młodzi ludzie szukają przede wszystkim łatwej pracy za dobre pieniądze. Po drugie nie wszyscy zdają sobie sprawę, że na służbie można zostać rannym lub zginąć. Tutaj ma się do czynienie z prawdziwym niebezpieczeństwem, a nie tym z ekranów komputerów i smartfonów. Młodzi ludzie wychowani w cyfrowym świecie mają duży problem w sytuacjach kryzysowych. Są jednak jeszcze wyjątki, dzięki którym wierzę, że do policji idzie się z powołania - mówi policjant z Komendy Miejskiej Policji 20 letnim stażem.

MSWiA pracuje nad zmianami

MSWiA dostrzega problem z kadrowymi brakami i chce zachęcić do pracy w policji przede wszystkim młodych. W tym celu MSWiA pracuje nad zmianami legislacyjnymi, które mają wprowadzić "możliwie najkrótsze i preferencyjne" postępowanie kwalifikacyjne dla absolwentów tzw. klas mundurowych. Dziennik Rzeczpospolita zauważa, że w ubiegłym roku zaledwie 272 osoby, co stanowi 5,2 proc. ogółu osób przyjętych do policji, pochodziły z tzw. klas mundurowych.

Na tym jednak nie koniec zmian. MSWiA chce też zachęcić byłych policjantów do powrotu do służby, wprowadzając dla nich odrębną ścieżkę kwalifikacyjną. Policja rozważa też zatrudnienie na etaty w policji, ale także na kontrakty w charakterze konsultantów. Aktualnie policjantem może zostać osoba która ma polskie obywatelstwo. Może mieć kilka obywatelstw, ale jedno z nich musi być polskie. Aby to się zmieniło potrzebne są zmiany ustawowe.

