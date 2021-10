W Muzeum Armii Krajowej odbył się koncert i gala z okazji trzeciej edycji projektu "Hoover Table"

Gala jest podziękowaniem dla krakowskiego środowiska biznesu za zaangażowanie w akcję. W koncercie 14 października w Muzeum Armii Krakowej wystąpił jazzman i nauczyciel akademicki Stan Breckenridge. Koncertujący w wielu krajach świata amerykański kompozytor, pianista i piosenkarz zaprezentował repertuar klasyki jazzowo-bluesowej wraz z zespołem JBBO.

W czasie, gdy sami zmagamy się z pandemią warto przypomnieć, że dzięki zaangażowaniu Hoovera do Polski z USA po pierwszej wojnie światowej przyjechało 500 lekarzy i pielęgniarek ze sprzętem do dezynfekcji i tonami lekarstw, by zwalczać panującą wtedy epidemię tyfusu