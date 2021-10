Polonia amerykańska okiem uznanych fotografów na wystawie w Nowohuckim Centrum Kultury w Krakowie

Kiedy na początku XX wieku skomplikowana etnicznie grupa z Europy Środkowej trafia do amerykańskiego tygla, nie roztapia się w nim całkowicie. Polski ślad widoczny pozostaje w kolejnych pokoleniach - w kulturze, obyczajach, pamiątkach. Również w paradzie, którą co roku maszeruje wielobarwny korowód. I to właśnie słynna nowojorska Parada upamiętniająca Kazimierza Pułaskiego, polskiego i amerykańskiego generała, jest motywem przewodnim wystawy "Marsz, marsz Polonia", którą Konsulat USA podkreśla Miesiąc Dziedzictwa Polskiego w USA obchodzony co roku w październiku.

To nie przypadek, że właśnie w październiku obchodzimy polskie dziedzictwo, bowiem 11 października to Dzień Pamięci Generała Pułaskiego ustanowiony w 1929 roku przez Kongres USA narodowym świętem amerykańskim. Co roku tego dnia Prezydent USA wydaje specjalną proklamację z tej okazji, a na 5 alei w Nowym Jorku organizowana jest słynna Parada Pułaskiego - podkreślił na otwarciu wystawy w Krakowie Konsul Generalny USA w Krakowie Dr Patrick Slowinski. - Prezydent John Kennedy, gość Parady w 1962 roku mówił do tłumu zgromadzonych: „Oddając cześć pamięci Pułaskiego oddajemy cześć pamięci milionów w Polsce i na świecie, którzy walczyli i umierali i nadal walczą i umierają za wolność”.