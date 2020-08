W Ogrodzie Doświadczeń powstało niezwykłe kino. Nie tylko dla najmłodszych

Wrażenie bycia uczestnikiem wydarzeń udało się osiągnąć dzięki specjalnej konstrukcji kina, którą stanowi namiot sferyczny o średnicy 8 metrów z laserowym rzutnikiem z soczewką, tzw. "rybim okiem" umieszczonym w kopula. dzięki takiemu zabiegowi obraz sprawia wrażenie "otaczania" widza.

Sala projekcyjna to około 30 miejsc siedzących. Projekcje 3D i 2D odbywać się będą codziennie, o pełnych godzinach. Bilety do Planetarium można kupić w kasie Ogrodu Doświadczeń w cenie 8 złotych (obowiązuje także bilet wstępu do Ogrodu Doświadczeń). Obecnie obowiązuje rezerwacja miejsc na seanse.

W repertuarze znajdą się filmy o różnej tematyce, dla różnych grup wiekowych - jak zawsze w Ogrodzie Doświadczeń, można się z nich wiele dowiedzieć i nauczyć w bardzo atrakcyjny sposób. Co zobaczą widzowie kina w Ogrodzie Doświadczeń?