W Rabce wyłoniono nowego Mistrza i nową Mistrzynię Polski w dojeniu sztucznej krowy

Mistrzostwa Polski w Dojeniu Sztucznej Krowy to kultowa impreza odbywająca się na terenie rodzinnego parku rozrywki Rabkoland od 20 lat. Zasady konkurencji są proste – chodzi o wydojenie, w pojedynczym podejściu, jak największej ilości mleka w czasie jednej minuty. Bohaterką zawodów, z którą mierzy się każdy z uczestników, jest znana wszystkim miłośnikom Mistrzostw krowa Robcula. W tym roku imprezę poprowadził znany i lubiany na całym Podhalu kabaret Śleboda.

Do tegorocznej edycji rozgrywek przystąpiło prawie 40 osób, które rywalizowały ze sobą w kategorii męskiej i żeńskiej. Walka o podium tradycyjnie była bardzo zacięta, a uczestnikom dopingowało liczne grono zgromadzonych w Rabkolandzie kibiców. Co ciekawe, zarówno wielu uczestników, jak i gości obserwujących wydarzenie, to stali bywalcy imprezy, którzy pojawiają się na niej co roku.