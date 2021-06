W sobotę Kraków zamieni się w wielką teatralną scenę. 14. edycja Nocy Teatrów

Na deskach Krakowskiego Teatru Scena STU zaprezentowany zostanie spektakl „Przybory Wasowskiego Dom Wyobraźni” w reż. Łukasza Fijała. W tym przepełnionym nostalgią i humorem spektaklu odbędziemy podróż w czasie przy pomocy skeczów i piosenek znanych z legendarnego „Kabaretu Starszych Panów” Jeremiego Przybory i Jerzego Wasowskiego. Repertuar dwóch dżentelmenów w cylindrach po dziś dzień stanowi doskonałe remedium na wszelkie problemy i sprawia, że nawet „gdy szron na głowie i nie to zdrowie, to w sercach ciągle maj!”

„Born by Boney M” w reżyserii Krzysztofa Głuchowskiego to propozycja przygotowana na Noc Teatrów przez teatr Słowackiego. "Rasputin", "Rivers of Babylon", "Ma Baker", "DaddyCool" – każdy z nas zna te hity, każdy nieraz przy nich tańczył, każdy – choć nie każdy się przyzna – je sobie śpiewał. Boney M.

Łaźnia Nowa zaprosi na spektakl „Ginczanka. Przepis na prostotę życia” w reż. Anny Gryszkówny, z Agnieszką Przepiórską w roli poetki.

Najnowszy spektakl muzyczny Krakowskiego Teatru Variete - farsę w reżyserii Janusza Szydłowskiego "Bez seksu proszę" krakowianie będą mogli zobaczyć o godz. 18.

Na Scenie Teatru Zależnego, ul. Kanonicza 1, KTO wystawi dwa spektakle - „Atrament dla leworęcznych. Komedia absurdalna” (reż. Krzysztof Niedźwiedzki) i „Stroiciela grzebieni” (reż. Krzysztof Niedźwiedzki).

W programie Nocy Teatrów znalazły się także propozycje dla młodszych widzów. Teatr „Groteska” zaprezentuje „Bajkę o Szewczyku” w reż. Krzysztofa Falkowskiego, teatr na Skarbowej tuż przed północą zagra także spektakl dla dorosłych - „Zagraj to jeszcze raz Sam”, w reż. Lecha Walickiego.

Także na miłośników opery czeka w tę noc specjalny spektakl - „Carmina Burana”.

Krakowska Noc Teatrów to spektakle teatrów miejskich, a także liczne przedstawienia teatrów nieinstytucjonalnych i plenerowych, które przygotowały bogaty program. Widzowie zaproszeni zostaną do teatralnych siedzib, na kameralne nieinstytucjonalne sceny teatralne, a także do muzeum, centrów i ośrodków kultury oraz do krakowskich pubów.