W specjalnych miasteczku w Branicach najmłodsi będą mogli poczuć się, jak podczas rowerowej, miejskiej przejażdżki Marcin Banasik

Młodzi adepci jazdy na rowerze będą mogli próbować swoich sił w kontrolowanych warunkach. Zamontowane zostaną znaki drogowe, sygnalizatory świetlne, tunel, górka podjazd, oznakowanie ostrzegawcze, przejazd kolejowy, próg zwalniający, tory tramwajowe oraz oświetlenie solarne ZZM Zobacz galerię (3 zdjęcia)

„Miasteczko ruchu drogowego w Branicach”, powstanie przy zbiegu ul. Gen. Michała Karaszewicza-Tokarzewskiego i Zaporębie na osiedlu Branice w Nowej Hucie. Do 4 czerwca (wtorek) do godz. 11 można składać oferty do przetargu na wykonawcę robót budowlanych i nasadzeń zieleni.