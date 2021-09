W środę mecz. Trener Sandecji: mleko się rozlało i tyle w temacie

Panie trenerze w sobotę wróciliście po trzech tygodniach przerwy do ligowej rywalizacji i od razu znokautowaliście GKS 1962 w Jastrzębiu Zdroju 3:0. Nic tylko gratulować.

Te trzy punkty na pewno cieszą. Zdobyliśmy je po trzech tygodniach bez gry. Czujemy się niczym w okresie przygotowawczym. Moi piłkarze pracowali bardzo ciężko. W meczu z GKS popełniliśmy bardzo dużo błędów, nie było lekko, łatwo i przyjemnie, ale jak na ten czas, po przymusowej pauzie i tak rozegraliśmy bardzo dobre zawody.

Zespół wytrzymał fizyczne trudy rywalizacji.

Patrząc na nasze wyniki indywidualne po meczu z „gps”, jestem mega zadowolony. Było widać, że mamy z czego pociągnąć. Przez te trzy tygodnie bardzo ciężko pracowaliśmy, ale bez gry o punkty trudno było to uchwycić.

Jeśli w środę w zaległym spotkaniu z Puszczą w Niepołomicach zdobędziecie choć jeden punkt, zbliżycie się do barażowego miejsca.

Czeka nas bardzo ciężkie spotkanie. Nie patrzę na to w ten sposób. Zresztą, już na konferencji po meczu z GKS przypomniałem o tym, że chcemy się utrzymać w lidze. Jeśli uda się znaleźć w górnej części tabeli, to będzie bardzo fajnie. Należy jednak pamiętać o tym, że w tej lidze, co nie jest żadną nowością, różnice punktowe między końcówką ligi a jej czołówką, są tak małe, że jeden, dwa mecze wiele mogą zmienić. Każdy punkt jest dla nas na wagę utrzymania i tego się trzymamy.