W Zakopanem brakuje pieniędzy na szkoły. Dziura w budżecie na oświatę to niemal sześć milionów złotych!

Iwona Grzebyk-Dulak, wiceburmistrz Zakopanego, w gestii której jest oświata, dodaje, że obecnie trwają analizy budżetu miasta – gdzie można znaleźć oszczędności, która pokryją deficyt w oświacie. - Analizujemy także budżet w ten sposób, by na przyszły rok tak go ułożyć, by do takiej sytuacji nie doszło – mówi Grzebyk-Dulak.

Dlaczego w ubiegłym roku urzędnikom nie udało się zaplanować tak budżetu na oświatę, by wystarczyło środków? Próbowaliśmy o to spytać Agnieszkę Nowak-Gąsienicę, obecną radną miejską, a wcześniej wiceburmistrz Zakopanego ds. oświaty. Powiedziała jedynie, że nie było to niespodziewane wydatki. Nie chciała jednak komentować sprawy. Odesłała do naczelniczki wydziału oświaty.