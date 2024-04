Walczą o zabytkowe domy w Zakopanem. Zostali za to odznaczeni ZDJĘCIA

Z kolei Muzeum Tatrzańskie nie tylko wspomaga prywatnych właścicieli zabytków, ale także samo dba o zabytki.

- Muzeum Tatrzańskie posiada 13 obiektów, wszystkie są zabytkowe. To zarówno budynki drewniane, jak i murowane. Opiekujemy się wszystkimi zabytkami, to jest nasz priorytet. Od 2016 roku wyremontowaliśmy 11 naszych budynków. Nie było to łatwe zadanie. Staramy się by były to remonty wzorcowe, by stanowiły przykład dobrego zachowania dziedzictwa. Że nawet to co niektórzy nazywają ruinami, da się doprowadzić do stanu świetności, że można się tym chwalić – mówi Michał Murzyn, dyrektor Muzeum Tatrzańskiego.