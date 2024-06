Walczy z implantem słuchu. Właśnie został Mistrzem Europy! Oto Grzegorz Kędzierski

Kędzierski mogący pochwalić się 2 Danem zachwycił wszystkich zdobywając tytuł mistrza na Mistrzostwach Europy Zachodniej IFK Kyokushin Karate, które odbyłyby się 23 marca. Reprezentując krajową organizację IFK, Grzesiek zaimponował nie tylko techniką, ale także fenomenalnym nokautem w finale. Jego zwycięstwo to potwierdzenie siły i talentu polskiego zawodnika. To sukces, który podkreśla, że ciężka praca i determinacja prowadzą do osiągnięcia wymarzonych celów.