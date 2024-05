Walne Sprawozdawcze Zgromadzenie Delegatów TS Wisła. „Biała Gwiazda” nieco bliżej wyjścia na powierzchnię

TS Wisła Kraków jest dzisiaj bardzo dużą organizacją sportową. Zrzesza 1160 członków. Jest to też jeden z największych klubów wielosekcyjnych w kraju, których coraz mniej jest na sportowej mapie Polski. Na dzisiaj „Biała Gwiazda” w rankingu współzawodnictwa dzieci i młodzieży zajmuje 24 miejsce w Polsce, a z roku na rok pnie się w górę. - Naszym celem jest powrót do ścisłej krajowej czołówki w tym względzie, co miało miejsce jeszcze przed pandemią - podkreśliła wiceprezes TS Wisła Dorota Gburczyk-Sikora.

Poprawia się sytuacja finansowa TS Wisła, rosną zyski m.in. z działalności gospodarczej. Za poprzedni rok wyniosły one ponad 3 mln złotych. Kwota ta została przeznaczona na inwestycje i spłatę zadłużenia. Wciąż jednak dużym obciążeniem jest przeszłość i wielomilionowe długi. - Na ten moment mamy ponad 3 mln długów, ale do końca roku powinniśmy zejść do poziomu poniżej dwóch milionów - podkreśla prezes Tomasz Jażdżyński. Dodaje również: - Jesteśmy w sytuacji, w której spod wody widać już jej powierzchnię, ale żeby wypłynąć i złapać oddech potrzebujemy jeszcze trochę czasu. Coraz jednak bliżej do tego.