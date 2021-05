Waży się polityczna przyszłość posła Ireneusza Rasia. Trafi do PSL, Porozumienia, czy Ruchu Hołowni?

Krakowski poseł Ireneusz Raś po tym, jak został usunięty z Platformy Obywatelskiej, podkreśla, że potrzebuje czasu na przemyślenia. Niewykluczone, że złoży odwołanie od decyzji krajowego zarządu PO w jego sprawie. O swoich planach ma poinformować podczas poniedziałkowej konferencji na Rynku Głównym. Ruszyły już jednak spekulacje, do jakiego innego ugrupowania politycznego może trafić. Wśród możliwych kierunków transferowych wskazywane jest PSL, Porozumienie Jarosława Gowina oraz Polska 2050 Ruch Szymona Hołowni. Rozpoczęła się też dyskusja, jaka przyszłość czeka PO po usunięciu z niej posłów Ireneusza Rasia i Pawła Zalewskiego.

"Wszystkim Wam dziękuję za dobre słowo po zaskakującej decyzji mojej partii. Partii, dla której pracowałem 16 lat i z którą odniosłem tak wiele sukcesów. Nigdy nie sądziłem, że o tak ważnej decyzji dowiem się z mediów. Na szerszy komentarz przejdzie czas. Póki co potrzebuję czasu, by zrozumieć..." - oświadczył na swoim facebookowym profilu Ireneusz Raś.

Po piątkowej decyzji o wykluczeniu go z Platformy Obywatelskiej przez weekend dał sobie czas na przemyślenia. - O decyzji w mojej sprawie dowiedziałem się z mediów. Nic o tym wcześniej nie wiedziałem, nie poznałem zarzutów. Potrzebuję czasu na przeanalizowanie tego, co się wydarzyło. W poniedziałek planuję zwołanie konferencji na Rynku Głównym w Krakowie, podczas której szerzej odniosę się do nowych okoliczności - powiedział nam Ireneusz Raś.

Już jednak ruszyły spekulacje dotyczące tego, gdzie poseł z Krakowa może znaleźć miejsce. Wśród kierunków transferu wymienia się Koalicję Polską skupioną wokół PSL i jej lidera Władysława Kosiniaka-Kamysza, Porozumienie Jarosława Gowina i Polskę 2050 Ruch Szymona Hołowni. - Z tego co słyszałem poseł Ireneusz Raś nadal czuje się członkiem Platformy Obywatelskiej i będzie się chciał odwołać od decyzji kierownictwa partii w jego sprawie. Jeżeli okazałoby się, że drzwi do Platformy już się przed nim nie otworzą, to zapewne będzie rozmawiał ze wszystkimi środowiskami centroprawicy i pewnie z nami też. Niezręcznością byłoby jednak mówienie o tym w obecnej sytuacji - komentuje Rafał Komarewicz, szef prezydenckiego klubu "Przyjazny Kraków" w Radzie Miasta Krakowa, który jako pierwszy krakowski samorządowiec wszedł do Ruchu Szymona Hołowni.

Przypomnijmy, że posłowie Ireneusz Raś i Paweł Zalewski zostali wykluczeni z PO na wniosek przewodniczącego PO Borysa Budki za "działanie na szkodę Platformy, polegające na wielokrotnym kwestionowaniu decyzji władz partii, przy jednoczesnym braku udziału w debacie podczas obrad ciał kolegialnych takich jak Rada Krajowa czy klub parlamentarny".

Decyzja krajowego zarządu partii pojawiła się po wypowiedziach Ireneusza Rasia, w których ten otwarcie krytykował lidera PO - Borysa Budkę. - Reagowałem, skoro widziałem, że Platforma jest prowadzona na dno. W tym głosie krytyki nie byłem jednak odosobniony - podkreśla poseł Raś. Razem z posłem Zalewskim znalazł się w grupie ponad 50 polityków, którzy wystosowali list wzywający do gruntowych zmian w szeregach PO. Reakcją krajowego zarządu Platformy w sprawie posła Rasia nie jest zaskoczony inny krakowski poseł tego ugrupowania Aleksander Miszalski, szef PO w Małopolsce. - Poseł Raś od dłuższego czasu stawiał siebie sam trochę poza Platformą. Nie uczestniczył w debacie wewnętrznej, kiedy trwała dyskusja o aborcji czy Krajowym Planie Odbudowy. Nie wypowiadał się na radach krajowych czy radach regionu. Natomiast krytykował partię w mediach, już po decyzjach, co było przeciw stanowisku większości. Decyzję władz krajowych można więc tak tłumaczyć, że taka postawa nie służy partii i jest działaniem na jej szkodę - mówi poseł Miszalski.

Nie wiadomo, czy porządki w PO skończą się tylko na usunięciu z tej partii posłów Rasia i Zalewskiego. Obserwatorzy polskiej sceny politycznej przyznają, że w tym opozycyjnym ugrupowaniu doszło do dużego przesilenia. Najbliższy czas pokaże, jakie będą tego konsekwencje dla tej partii. - To co się wydarzyło, to kontynuacja kursu Platformy Obywatelskiej skręcania na lewo i podjęcie rywalizacji o elektorat lewicowy. Pęknięcie w tym obozie było coraz bardziej widoczne. Ostatecznie podjęto więc próbę spacyfikowania, bądź też pozbycia się tzw. skrzydła konserwatywnego tej partii. Podpisy pod listem postulującym pewną wewnętrzną dyskusję w ramach Platformy pokazują, że ta grupa posłów jest duża większa. Usunięcie dwóch posłów jest sygnałem, że należy się spodziewać zachowania pewnej dyscypliny przy tym, a nie innym kursie politycznym. Konsekwencje tego kroku mogą być różne. Teraz jest pytanie, co zrobią wyrzuceni posłowie i ich najbliższe otoczenie. To jest sprawa otwarta, która może zdecydować o przyszłości Platformy Obywatelskiej - komentuje Maciej Zakrzewski, politolog z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.

W jego ocenie partia pretendująca do tego, żeby nie być wyłącznie ugrupowaniem opozycyjnym, a być potencjalnie obozem rządzącym powinna poszerzać swoje spektrum programowe, czasem kosztem pewnej wyrazistości. - Ostatni ruch Platformy mocno ogranicza możliwości w tym zakresie, powodując, że będzie to partia odnajdująca się w formule opozycyjnej, natomiast coraz trudniej będzie jej wrócić do formuły partii rządzącej - zwraca uwagę Maciej Zakrzewski. - Ze strategicznego punktu widzenia trudno więc dostrzec korzyści takiego zabiegu. Widzimy, że teraz Prawo i Sprawiedliwość, obóz Zjednoczonej Prawicy prezentuje Nowy Ład, a Platforma Obywatelska jest pogrążona w wewnętrznej kłótni. W ostatniej decyzji dotyczącej usunięcia dwóch posłów z partii można dopatrzyć się zwarcia szeregów. Jest tylko pytanie, czy to przyniesie skutek, czy też doprowadzi do dalszego rozpadu. Na pewno posłowie Raś i Zalewski, to nie są szeregowi posłowie, których można ustawić bez głębszych politycznych konsekwencji. Na pewno wyrzucenie tych posłów nie jest końcem tej historii. To pewnie jest jej początek - dodaje.