Wiadomo od kiedy będą bilety na pucharowy mecz Wisły Kraków

Mecz zostanie rozegrany 11 lipca o godz. 20.30. Sprzedaż biletów ruszy natomiast 1 lipca o godz. 11 i do 5 lipca do godz. 11.59 będzie przeznaczona jedynie dla posiadaczy karnetów na cały sezon 2024/2025 lub na rundę jesienią 2024. Co więcej, karnetowicze bilety na to spotkanie będą mogli kupić o około 30 procent taniej niż kibice, którzy nie mają abonamentów. W podanym terminie karnetowicze mogą też rezerwować swoje miejsca na stadionie oraz będą mogli kupić jeden dodatkowy bilet dla osoby, która nie posiada karnetu. W tym przypadku już bez zniżki. Po tym jak zostanie otwarta sprzedaż dla wszystkich, zniżka 30 procent dla posiadaczy abonamentów pozostanie, ale nie będą oni już mieli gwarancji zajmowanego miejsca.