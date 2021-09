Wiceprezes Sandecji: Czy zostanę prezesem? Jest taka opcja… [Wywiad]

Jak pańskie wrażenia po kilkunastu dniach pracy w Nowym Sączu?

Są bardzo pozytywne. W sztabie, w drużynie, ogółem w klubie panuje dobra atmosfera. Mam stały kontakt ze sztabem pierwszego zespołu oraz grup młodzieżowych więc nie pozostaje mi nic innego jak być bardzo zadowolonym z takiego stanu rzeczy.

Co sprawiło, że zdecydował się Pan na przyjęcie oferty pracy w Sandecji?

Przede wszystkim projekt przedstawiony mi przez osoby decyzyjne a także możliwość dalszego rozwoju po zakończeniu kariery piłkarskiej. Sandecja jest pierwszoligowym klubem z dużymi możliwościami, mocno rozwija się również pod względem infrastruktury.

Pańskie pierwsze cele do zrealizowania w mieście nad Dunajcem?

Chcę, by ten klub stale się rozwijał i był utożsamiany z regionem, postrzegany jako wizytówka. Jutro (wywiad odbył się we wtorek 31 sierpnia) zamyka się okienko transferowe, ale kadra została już wcześniej zbudowana, więc na tym poletku raczej póki co wiele się nie zmieni. Planuję dokładnie przeanalizować, przefiltrować grupy młodzieżowe działające w Sandecji. W sobotę byłem na meczu juniorów starszych z Garbarnią Kraków. Fajnie, by ci młodzi chłopcy naciskali na graczy pierwszej drużyny. Przykładowo dzisiaj na trening seniorów przyjdzie dwóch młodych piłkarzy. Oni muszą tutaj widzieć dla siebie szansę rozwoju.