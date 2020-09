Trwa rozbudowa - do dwóch pasów ruchu w każdym z kierunków - newralgicznej drogi wjazdowej do Krakowa, czyli ulicy Igołomskiej. Roboty prowadzone są na ponad siedmiokilometrowym odcinku od ul. Giedroycia do skrzyżowania z ul. Brzeską. Roboty zakończą się jednak prawdopodobnie dopiero w 2022 roku. A zgodnie z pierwotnym harmonogramem zakończyć miały się już w 2019 roku Przejdź go galerii najnowszych zdjęć i zobacz, jak postępuje ta kluczowa inwestycja!