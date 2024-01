Widzowie krakowskiego Kina Pod Baranami wybrali najlepsze filmy 2023 roku. Ponownie można je zobaczyć na jego ekranach

#6. BARBIE | BARBIE (Greta Gerwig) US 2023, 110'

#5. WIELORYB | THE WHALE (Darren Aronofsky) US 2022, 117'

#4. DUCHY INISHERIN | THE BANSHEES OF INISHERIN (Martin McDonagh) IE/GB/US 2022, 114’

Wybrane filmy z obu rankingów powrócą do Kina Pod Baranami. Przegląd najlepszych filmów 2023 roku potrwa od 12 do 18 stycznia.

Do 8 stycznia widzowie Kina Pod Baranami głosowali na najlepsze filmy minionego roku. Oddano niemal 2000 głosów! Swoje ulubione tytuły wskazał również zespół Kina Pod Baranami. Wyniki obu głosowań znajdują się poniżej.

#7. TÁR | TÁR

(Todd Field) US 2022, 156'

#8. ZIELONA GRANICA | ZIELONA GRANICA

(Agnieszka Holland) BE/CZ/FR/PL 2023, 152’

#9. CZAS KRWAWEGO KSIĘŻYCA | KILLERS OF THE FLOWER MOON

(Martin Scorsese) US 2023, 206'

#10. W TRÓJKĄCIE | TRIANGLE OF SADNESS

(Ruben Östlund) SE/GB/FR/DE 2022, 147'

RANKING ZESPOŁU KINA POD BARANAMI:

#1. TÁR | TÁR

(Todd Field) US 2022, 156'

#2. DUCHY INISHERIN | THE BANSHEES OF INISHERIN

(Martin McDonagh) IE/GB/US 2022, 114’

#3. BLISKO | CLOSE

(Lukas Dhont) BE/NL/FR 2022, 105’

#4. AFTERSUN | AFTERSUN

(Charlotte Wells) GB/US 2022, 96'

#5. OPPENHEIMER | OPPENHEIMER

(Christopher Nolan) GB/US 2023, 180'

#6. CHŁOPI | CHŁOPI

(DK Welchman, Hugh Welchman) PL/XS/LV 2023, 115'

#7. (ex aequo) POPRZEDNIE ŻYCIE | PAST LIVES

(Celine Song) US/KR 2023, 106’