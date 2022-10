Wieczysta II - Cracovia II. Kibice na meczu Pucharu Polski. Atmosfera była gorąca. Zdjęcia Tomasz Bochenek

Wieczysta II - Cracovia II. To był mecz półfinału Pucharu Polski na szczeblu rejonu Kraków. W środowy wieczór 12 października na stadionie Prądniczanki licznie zjawili się kibice Wieczystej, którzy mieli ze sobą nawet bęben i nie wahali się go użyć. Niemal nieprzerwany doping prowadziła najbardziej znana kibicka żółto-czarnych, pani Grażyna. Atmosfera na trybunach naprawdę gorąca stała się w ostatnich minutach spotkania, kiedy Wieczysta II odrobiła dwubramkową stratę i doprowadziła do rzutów karnych. A w nich okazała się lepsza od rezerw "Pasów". Zdjęcia kibiców >>>>> Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.