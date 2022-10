Wieczysta II - Cracovia II. Ale niespodzianka w Pucharze Polski! Zobaczcie zdjęcia

Wieczysta II - Cracovia II 2:2 (0:0), rzuty karne 5:4

Młodzież w pasiastych koszulkach szybko przejęła inicjatywę, grała szybciej, dynamiczniej od Wieczystej II, ale ta broniła się szczelnie. Wyjątkiem były sytuacje po rzutach rożnych, gdy z bliska zdołali zagłówkować Krystian Bociek (6 min, trafił w bramkarza) i Pieńczak (15, spudłował). Żółto-czarni szukali szans do ataku szybkiego, a wyraźnie poszli do przodu pod koniec drugiego kwadransa. Efekt? Rzut rożny, a po nim strzał Kalemby – z 18 metrów w słupek. W końcówce I połowy znów aktywniejsze były jednak „Pasy”, a energetycznie grający Mrozik miał dwie szanse, by dać drużynie prowadzenie. W 40 min, po przechwycie, kopnął nad poprzeczkę, a w 45 w sytuacji sam na sam z Sirykiem nie zdołał go pokonać.