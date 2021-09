Wieczysta II - Hutnik II. Kończyli w dziewiątkę, a i tak wygrali! Pełen emocji mecz Pucharu Polski [ZDJĘCIA]

Rezerwy Wieczystej są hegemonem w klasie A, w poprzednich meczach Pucharu Polski miażdżyły rywali. Nie grały jednak dotychczas z zespołem o sile rezerw Hutnika. One zostały delikatnie wzmocnione zawodnikami z I drużyny (Chmiel, Gajda), którym - choć jasne, że nie tylko im - przyglądał się trener I drużyny Szymon Szydełko.

Wieczysta II dość szybko objęła prowadzenie - gola strzelił Kalemba, jeden z wielu zawodników tej ekipy, który kiedyś grał w dużo większych meczach. Na tej jednej bramce w I połowie się skończyło, mimo iż okazji do kolejnych nie brakowało.

Druga połowa zaczęła się drugą żółtą kartką dla Kwietnia, no i gospodarze zostali w dziesiątkę. Hutnicy poczuli szansę i wykorzystali w zasadzie chyba już pierwszą okazję - w 54 min celnie zagłówkował Styrczula. Nastąpiło to w akcji, podczas której piłkarze Wieczystej II zgłaszali do sędziego zażalenia, że w ogóle nie powinna się toczyć, bo ich zdaniem piłka w pewnym momencie znalazła się na aucie.