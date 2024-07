Wieczysta Kraków chce Goku z Wisły Kraków, ale jest też inny kandydat

O zainteresowaniu Wieczystej Goku napisał jaki pierwszy Piotr Koźmiński z portalu sportowefakty.wp.pl Podał nawet kwotę 200 tysięcy euro, które miałby wyłożyć II-ligowiec za Hiszpana. Z naszych informacji wynika, że zaproponowana kwota jest nieco niższa, a co najważniejsze, oferta nie została przyjęta przez Wisłę. Nie zamyka to definitywnie sprawy, bo strony w każdej chwili mogą wrócić do negocjacji. Tym bardziej, że sam zawodnik miał wyrazić gotowość na taki transfer.

Goku nie jest jednak jedynym kandydatem do środka pola dla Wieczystej. Jest bowiem jeszcze ktoś, a trop wiedzie przez Grecję do Portugalii. Przez Grecję, bo zawodnik, którym zainteresowana jest Wieczysta, grał ostatnio właśnie w tym kraju, konkretnie w Panetolikos GFS. Do Portugalii, bo to po prostu Portugalczyk - Frederico Duarte. To 25-letni lewoskrzydłowy, który może jednak występować również na pozycji środkowego pomocnika. Wychowanek Sportingu Lizbona w Grecji grał od 2019 roku. W tamtejszej ekstraklasie wystąpił blisko sto razy. W Wieczystej mocno zastanawiają się czy nie sięgnąć po tego zawodnika. Jeśli tak się stanie, temat sprowadzenia Goku definitywnie przejdzie do historii.