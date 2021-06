Wieczysta Kraków. Czy Lukas Podolski trafi do "Żółto-czarnych"? Pożegnał się już z tureckim klubem i skończył 36 lat [ZDJĘCIA]

Czy mistrz świata z 2014 roku, zdobywca po trzech medali w MŚ i ME, 130-krotny reprezentant Niemiec, mistrz Niemiec, zdobywca Pucharu Niemiec, Anglii, Turcji i Japonii oraz Pucharu Ligi Niemieckiej, Tarczy Wspólnoty i Superpucharu Turcji trafi do klubu z klasy okręgowej? Byłoby to wielką sensacją. Prestiżowy i ceniony portal Transfermarkt ocenia prawdopodobieństwo transferu na tylko 13 procent. Ale dopóki piłka w grze...

Podolski wcześniej - już kilkanaście lat temu - nie ukrywał, że chciałby zakończyć sportową karierę w Polsce, a konkretnie w Górniku Zabrzu, zapewniając, że jest to jego ulubiony klub. Swą sympatię wobec niego udowadniał przyjeżdżając na mecze Górnika, będąc na bieżąco z informacjami dotyczącymi zabrzańskiej drużyny, określając jej spadek z ekstraklasy jako "katastrofa" i przesyłając jej gratulacje po awansie do najwyższej klasy rozgrywkowej.

Łukasz Podolski - znajomy Sławomira Peszki

Spekulacje odnośnie ewentualnego przyjścia "Poldiego" do Wieczystej niejako wywołał jej największy gwiazdor Sławomir Peszko, który w latach 2011-2012 występował z niemieckim napastnikiem w 1. FC Koeln. Ich luźna rozmowa na ten temat o niczym oczywiście nie mogła przesadzić, ale dała pole do snucia dywagacji, czy taki transfer jest możliwy do realizacji. W 2019 roku Peszko na swoim profilu na Instagramie zamieścił zdjęcie m.in. z Podolskim, określając to wydarzenie jaki spotkanie biznesowe.