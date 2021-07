Wieczysta Kraków. IV-ligowcy zremisowali sparingowy mecz z I-ligową Resovią, choć prowadzili już 3:0 [NOWE ZDJĘCIA]

W pierwszej połowie o wiele skuteczniejsi byli gospodarze. Prowadzenie dla nich już w 5 min uzyskał Patrik Misak. Na kolejnego gola kibice musieli poczekać niemal dwa kwadranse. Zdobył go w 32 min Radosław Majewski, który wykorzystał rzut karny, podyktowany za faul na Damianie Guziku. 2 min później ten ostatni, po zespołowej akcji swej drużyny, zagrał do Majewskiego, który ponownie trafił do siatki.

Rzeszowianie, którzy także szukali strzeleckich okazji, dopiero tuż przed przerwą zdobyli pierwszego gola. Jego autorem był 34-letni Chorwat Josip Soljić, który skutecznie wykończył ładną akcję swojego zespołu.

Wkrótce po zmianie stron, w 48 min było już tylko 3:2, gdyż po rzucie rożnym celnie główkował Aleksander Komor, a po 2 kolejnych min 3:3, gdy pozyskany w tym miesiącu z Cracovii Sebastian Strózik wyłożył piłkę Karolowi Twardowskiemu, a ten ulokował ją w siatce.