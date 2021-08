Wieczysta Kraków. Już wiemy, z kim zagra w Pucharze Polski. Hit! Kiedy mecz? Tomasz Bochenek

Wieczysta Kraków zmierzy się z Chrobrym Głogów w 1/32 finału Pucharu Polski. O awansie do następnej fazy zadecyduje jeden mecz, którego gospodarzem będzie Wieczysta. Kiedy? Terminy tej fazy to 21-23 września i 28-30 września. Czy mecz będzie transmitowany przez telewizję Polsat? To się jeszcze okaże.