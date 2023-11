Wieczysta Kraków. Kibice na meczu z Siarką Tarnobrzeg. Zdjęcia Tomasz Bochenek

Wieczysta Kraków - Siarka Tarnobrzeg. Ten mecz, w słoneczną sobotę 4 listopada, obejrzało z trybun około 900 osób. Aktywna była grupa dopingująca krakowski zespół, a wszyscy dopingujący Wieczystą dostali od piłkarzy to, po co przyszli na stadion: pewne zwycięstwo (3:0) nad rywalem w walce o awans do II ligi. Zobaczcie zdjęcia z trybun.