Wieczysta wznowiła treningi przed sezonem w II ldize. Walka o miejsce w składzie będzie ostra Artur Bogacki

Zawodnicy Wieczystej Kraków oficjalnie rozpoczęli przygotowania do nowego sezonu (2024-2025) w II lidze. W poniedziałek, 24 czerwca na swoim stadionie obyli pierwszy trening po przerwie. Trener Sławomir Peszko będzie miał w kim wybierać, bo na inaugurację ćwiczyło aż 27 zawodników, a to i tak nie wszyscy. Do tego możliwe są jeszcze transfery.