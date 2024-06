Idziesz z rodziną do Morskiego Oka w Tatrach? Przygotuj się na wydatki! Policzyliśmy

Morskie Oko – słynny tatrzański staw – od lat jest najpopularniejszym miejscem, do którego wybierają się turyści. W szczycie sezonu, w słonecznej pogodzie drogą do Morskiego Oka potrafi wędrować 10-12 tys. osób dziennie. Kto planuje jednak w tym roku wyprawę z rodziną, musi dobrze przekalkulować taką eskapadę. Bo ceny poszły w górę.

Ceny parkingu Morskie Oko

Sporo wydamy już za sam dojazd na początek szlaku. Ten zaczyna się na Palenicy Białczańskiej – ok. 24 km od Zakopanego. Gdy planujemy dojechać tam własnym autem, musimy pamiętać o miejscu parkingowym. Pozostawić auto można jedynie na parkingach należących do Tatrzańskiego Parku Narodowego – na Palenicy i na Łysej Polanie.

Tatrzański Park Narodowy od 1 lipca wprowadza najwyższy cennik za postój – siedem dni w tygodniu, niezależnie od tego, czy to weekend czy środek tygodnia. Cena za dzień postoju może wynieść nawet 75 zł za auto osobowe. Podstawowa dzienna stawka za parkingi na Palenicy Białczańskiej i Łysej Polanie – łącznie 1100 miejsc postojowych, to w wakacje 55 zł. Ale pod warunkiem, że bilet parkingowy kupimy wcześniej. Przy zakupie w dzień wycieczki cena wzrasta o 10 zł. Dodatkowo TPN wprowadził sobie możliwość podwyższenia ceny o kolejne 10 zł – w przypadku, gdy będzie bardzo duże zainteresowanie danym dniem. To oznacza, że maksymalnie cena za postój za dobę może wynieść nawet 75 zł za auto osobowe.