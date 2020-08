Wielicki arcymistrz Jak-Krzysztof Duda i spółka z brązowym medalem internetowej Olimpiady Szachowej

W półfinałowych meczach Polska zremisowała z Iniami 1:1. Duda - bardzo dobrze spisujący się we wcześniejszych występach - w pierwszym spotkaniu pokonał byłego mistrza świata Viswanathana Ananda, a w drugim musiał uznać jego wyższość.

Przy remisie 1:1, o awansie do finału decyduje dogrywka - jedna partia błyskawiczna, czyli tzw. armagedon, podczas którego grający białymi musi wygrać (ma na to 5 minut), a grającemu czarnymi wystarczy remis (ma na to 4 minuty). W wyniku losowania okazało się, że do rywalizacji przystąpią szachistki. Niestety, Monika Soćko przegrała z uczestniczką meczu o mistrzostwo świata Humpy Koneru, której w 2002 roku, mając 15 lat, przyznano tytuł męskiego arcymistrza (została najmłodszą zawodniczką globu, jaką spotkał taki zaszczyt).

Duda ma też na koncie m.in. brąz w drużynowych MŚ w Chanty-Mansyjsku (2017), czwarte miejsce drużynowo w Olimpiadzie Szachowej w Batumi (2018), tytuł wicemistrza świata w szachach błyskawicznych w Sankt Petersburgu (2018), mistrzostwo Polski (2018) i drugą lokatę w prestiżowym turnieju Grand Prix FIDE w Hamburgu (2019), a także zwycięstwo z aktualnym mistrzem świata Magnusem Carlsenem podczas turnieju online Lindores Abbey Rapid Challegne (2020).