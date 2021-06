Wielka kasa dla Małopolski. Dostaniemy ponad 2,5 mld euro!

- Cieszę się, że moje starania doprowadziły do zwiększenia puli środków dla Małopolski o ponad 1 miliard euro. Zależy nam na wsparciu kluczowych i perspektywicznych inwestycji i teraz będzie to możliwe. Dotychczas dobrze wykorzystujemy unijne wsparcie i jesteśmy przygotowani do nowej perspektywy. Mamy ambitne cele i zaawansowane projekty – powiedział po spotkaniu Marszałek Witold Kozłowski.

Przypomnijmy, że wyjściowa propozycja dla naszego regionu ze stycznia br. przewidywała dla programu regionalnego 1,541 miliarda euro w ramach tzw. alokacji podstawowej. Końcowy wynik zależny był od negocjacji pomiędzy Zarządem Województwa a Ministrem Funduszy i Polityki Regionalnej, dotyczących priorytetów rozwojowych i powiązania pomiędzy strategiami rządowymi a wizją przyszłości regionu. W efekcie uzyskaliśmy 2,567 miliarda euro, w tym dostęp do Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, z którego region skorzysta w kwocie 247 mln euro.