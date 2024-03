Wielkanoc 2024. Jak zrobić mazurka wielkanocnego? Przepisy na mazurki, że palce lizać!

Mazurek wielkanocny - sprawdzone przepisy naszych Czytelników. Żadne ciasto nie kojarzy się tak bardzo z Wielkanocą jak mazurek. Jak zrobić mazurka idealnego?

Mazurek wielkanocny to charakterystyczne niskie ciasto, przyozdobione bakaliami, polewą lub marcepanem.

W swojej klasycznej wersji przygotowujemy go na kruchym cieście i przyozdabiamy bakaliami. Jak przygotować wielkanocnego mazurka? Mamy sprawdzone przepisy na pyszne mazurki wielkanocne naszych Czytelników.

Prosty mazurek wielkanocny Joanny Tokarz [PRZEPIS]

Składniki na spód na blachę 24x36cm 300 g mąki tortowej

200 g margaryny

100 g cukru pudru

3 żółtka

kokos

kakao

Składniki na masę 100 g margaryny

100 g cukru pudru

50 g mleka w proszku

1 łyżka wody

2 kokosowe princessy Dodatkowo W zależności od pomysłu dekoracje na wierzch

Wykonanie

Spód: mąkę, cukier, zimną margarynę i żółtka posiekać i zagnieść. Do 3/4 dodać kokos, ponownie zagnieść. Pozostałą część połączyć z kakao. Ciasto odłożyć do lodówki na około godzinę, następnie jasną część rozwałkować i przełożyć do wyłożonej papierem blaszki. Z ciasta ciemnego uformować warkocz o szerokości około 2 cm. Opleść nim cały spód dookoła i lekko docisnąć. Włożyć do nagrzanego do 180 stopni piekarnika i piec około 20 minut.

Masa: margarynę roztopić, dodać przesiany cukier puder i cały czas mieszać. Następnie dodać jedną łyżkę zimnej wody i przesiane mleko w proszku. Energicznie wymieszać, by nie było grudek. Można również wspomóc się mikserem. Masę ściągnąć z ognia i dodać posiekane princessy kokosowe. Ciepłą wylać na środek ciasta i równomiernie rozprowadzić. Wystudzić. Mazurka udekorować rozpuszczoną czekoladą, owocami kandyzowanymi lub bakaliami.

Mazurek z masą kajmakową i powidłami Magdaleny i Stanisława Romków [PRZEPIS]

Składniki na kruche ciasto

260 g mąki pszennej typ 450

40 g orzechów ziemnych mielonych

100 g cukru pudru

150 g masła

2 żółtka

Składniki na masę 200 g masy kajmakowej orzechowej (lub zwykłej)

50 g powideł śliwkowych Dodatkowo do dekoracji migdały, orzechy, rozpuszczona czekolada Wykonanie

Przesiać mąkę, a w blenderze (jeżeli orzechy nie są w postaci sypkiej mąki) zblendować orzechy z cukrem pudrem. Tak zblendowane orzechy wymieszać z mąką. Następnie posiekać z masłem (my masło ścieramy na tarce na grubych oczkach), a na koniec dodać dwa żółtka. Wszystko razem zagnieść do momentu połączenia składników. Tak przygotowane ciasto owinąć folią spożywczą i włożyć do lodówki na 30 minut.

Po 30 minutach wyciągnąć ciasto z lodówki, podzielić na dwie części mniej więcej po równo. Jedną część rozwałkować na wyłożonej papierem do pieczenia blasze (20x20 cm) – gdzieś na grubość 3-4 milimetrów – a z drugiej zrobić ozdobny rancik (ok. 5 minimetrów), który ułożyć na rozwałkowane ciasto. Tak przygotowaną blaszkę włożyć do nagrzanego do 180 stopni piekarnika (bez termoobiegu) i piec ok. 20 minut aż ciasto złapie złoty kolor.

Kiedy ciasto wystygnie, rozsmarować na nim cienką warstwę powideł, a następnie wyłożyć w granicy naszego ranciku masę kajmakową. Masę kajmakową możecie kupić już gotową. Na koniec udekorować mazurka zgodnie z naszą wizją twórczą i gotowe.

Mazurek z masą cytrynową Marty Góry [PRZEPIS]

Składniki na kruche ciasto

2 żółtka

6 dag cukru pudru

30 dag mąki

25 dag masła Składniki na masę cytrynową 1- 1,5 cytryny ( w zależności od wielkości): sok, otarta skórka i miąższ bez pestek zmiksować z 1-1,5 łyżką cukru

20 dag masła

20 dag cukru pudru

śmietanka 30 proc. ( max ¼ szklanki) Wykonanie

Zagnieść ciasto ze wszystkich powyższych składników i włożyć do lodówki na dowolny czas.

Blachę o wymiarach 23x31 cm wysmarować tłuszczem, wyłożyć do niej ciasto i nakłuć widelcem dość gęsto, aby nie robiły się pęcherze podczas pieczenia. Upiec w temperaturze ok. 200-220 stopni na złoty kolor.

Masa cytrynowa: masło ucierać z cukrem, pod koniec dodając śmietankę i cukier na przemian z masą cytrynową. Utrzeć, aby masa stała się gładka i cytrynowa.

Wyłożyć na upieczone ciasto i wyrównać. Udekorować dowolnie. Ja udekorowałam roztopioną gorzką czekoladą.

Mazurek kajmakowy z bakaliami Katarzyny Jaworek [PRZEPIS]

Składniki na ciasto

200 g mąki

150 g masła lub margaryny

3 żółtka

1/2 łyżki śmietany 18 proc.

3 łyżki cukru

1/2 łyżeczki proszku do pieczenia Dodatkowo 1/2 puszki masy kajmakowej

bakalie do dekoracji (migdały, płatki migdałowe, żurawina, orzechy laskowe) Wykonanie

Mąkę przesiać na stolnicę. Połączyć z masłem (margaryną). Dodać żółtka, śmietanę, proszek do pieczenia oraz cukier. Zagnieść ciasto.

Ciasto rozwałkować. Ostrym nożem wykroić w cieście kształt jajka. Pozostałe ciasto wykorzystać do zrobienia brzegu. Ciasto ułożyć na blaszce wyłożonej papierem do pieczenia. Piec około 30 minut w temperaturze 170 stopni.

Na przestudzonym cieście rozsmarować masę kajmakową. Ciasto udekorować bakaliami według uznania.

Mazurek czekoladowo-żurawinowy Koła Gospodyń Wiejskich z Konaszówki [PRZEPIS]

Składniki na ciasto (duża brytfanna)

60 dag mąki tortowej

10 dag mąki ziemniaczanej

16 dag cukru

40 dag masła

2 całe jajka

4-5 jajek ugotowanych na twardo

1 łyżeczka proszku do pieczenia Składniki na masę czekoladowo-żurawinową 20 dag masła

1 literatka mleka

4 białe czekolady

50 dag suszonej żurawiny

Wykonanie

Mąkę, masło, cukier, jajka i żółtka ugotowane na twardo, przetarte przez sito i proszek do pieczenia krótko zarobić i odłożyć na 30 minut do lodówki. Następnie po rozwałkowaniu, w brytfannie uformować wałeczek i przykleić posmarowanym białkiem. Piec ok. 30 minut w temperaturze 180 stopni. Wystudzić.

Do garnka dać masło, mleko i połamaną czekoladę. Podgrzać na jednolitą masę i dodać żurawinę. Masę wylać na ciasto. Zostawić do zastygnięcia. Aby mazurek był wyższy, można go ułożyć na warstwie biszkopta posmarowanego konfiturą.

