Wielkanoc 2024. Nietypowe potrawy na wielkanocny stół [PRZEPISY WIELKANOCNE]

Nietypowe potrawy wielkanocne: sułkowicka krzonówka [PRZEPIS]

Składniki serwatka - 8 litrów

chrzan tarty, sparzony 20 dag + 1 laska chrzanu

kiełbasa – najlepiej swojska - 1 kg

boczek wędzony surowy - 1 kg

łopatka wieprzowa - 1 kg

zrzynki różnych wędlin (ok. 0,5 kg szynki, baleronu itp.)

jajka - 20 szt.

zielenina (pęczek szczypiorku, zielonej pietruszki)

żeberka wędzone - 1 kg

jarzyny – marchew, pietruszka, seler, por (po 1 sztuce)

przyprawy – liść laurowy (ok. 5 szt.), ziele angielskie (ok. 10 szt.), pieprz do smaku, gałązka lubczyku Wykonanie

W niewielkiej ilości wody ugotować mięso z łopatki, żeberka wieprzowe wędzone i wędzony surowy boczek pokrojony w półcentymetrową kostkę. Po ugotowaniu produktów, dodać pokrojoną w kostkę kiełbasę swojską (nie obierać ze skórki) i zalać serwatkę do ilości 10 litrów i zagotować. Odstawić.

Dodać do krzonówki jarzynę startą na grubej tarce (marchew, pietruszkę, seler, pora) i całą laskę chrzanu. Przyprawić pieprzem, zielem angielskim i liściem laurowym. Pogotować 20 minut. Dodać lubczyk. Do zagotowanej zupy dodać dużą ilość startego, sparzonego chrzanu (według smaku) – około 20 dag. Nie gotować. Gorącą zupę podawać na głębokim talerzu z poćwiartowanym, ugotowanym na twardo jajkiem, posypać szczypiorkiem. Na stole można postawić pojemnik z tartym chrzanem i doprawić według indywidualnego smaku. Sułkowicka krzonówka najlepiej smakuje podana ze świeżym chlebem.

Przepis polecają gospodynie z Sułkowic

Dzionie - zupa wielkanocna.

Nietypowe potrawy wielkanocne: dzionie [PRZEPIS]

Składniki litr maślanki naturalnej

30 dag kiełbasy wiejskiej

30 dag szynki

30 dag boczku gotowanego

6-8 ugotowanych jaj

3-4 laski chrzanu

Wykonanie

Maślankę przelać do naczynia około trzylitrowego i wetrzeć do niej chrzan. Pozostawić na noc. Kiełbasę wiejską, szynkę, boczek i jajka pokroić w kostkę. Wsypać do maślanki z chrzanem i danie gotowe!

Strząska - wielkanocna potrawa z jajek.

Nietypowe potrawy wielkanocne: wielkanocna strząska [PRZEPIS]

Składniki boczek wędzony

kiełbasa wiejska „swojska” (cienka, w naturalnym jelicie, dobrze uwędzona; najlepiej domowego wyrobu)

jajka

chrzan

ocet

woda

sól i pieprz Wykonanie

Aby przygotować strząskę należy ugotować w wodzie, bez przypraw, 1 kg boczku wędzonego (przez ok. 35-40 minut). Gdy przestygnie pokroić go w średnie kawałki (od 0,5 cm -0,7 cm). Pokroić na średnie kawałki 1 kg kiełbasy wiejskiej „swojskiej” . Ugotować na twardo ( przez ok. 6 minut) 25- 30 jaj i drobno je pokroić (można przecisnąć przez metalową kratkę). Następnie wszystkie te składniki wymieszać. Dodać 2-3 łyżki chrzanu świeżo startego na drobnej tarce. Wymieszać i zalać wszystko zalewą z 1 szklanki wody i 1/2 szklanki octu 10 proc. Doprawić do smaku solą i pieprzem. Z tej ilości składników powstaje około 4 kg strząski.

Jadalny koszyczek wielkanocny.

Nietypowe potrawy wielkanocne: jajko zapiekane na brokule i bekonie w kruchym koszyczku na wielkanocne śniadanie [PRZEPIS]

Składniki na koszyczek

1 szklanka mąki

50 g masła

3 żółtka

1 łyżka śmietany 18%

szczypta soli

szczypta proszku do pieczenia

białko do posmarowania Dodatkowo 1 duże jajko

5 różyczek brokuła

2 plastry bekonu

szczypta ziół prowansalskich

szczypta soli

szczypta pieprzu

Wykonanie

Koszyczek: mąkę przesiać na stolnicę. Połączyć z masłem. Dodać żółtka, sól, śmietanę oraz proszek do pieczenia. Zagnieść ciasto. Ciasto rozwałkować na grubość ok. 3mm. Miseczkę żaroodporną o średnicy około 10 cm odwrócić do góry dnem. Na miseczkę Wyłożyć ciasto. Brzegi odciąć nożem. Ciasto na miseczce wysmarować białkiem. Pozostałe ciasto znów zagnieść i rozwałkować. Pokroić na cienkie pasy. Pasami ciasta oblepić dookoła ciasto na miseczce, lekko docisnąć. Miseczkę z ciastem przełożyć na blaszkę. Resztę ciasta znów zagnieść i uformować wałeczek o długości około 15 cm. Wałeczek uformować w kształt litery C i ułożyć na blaszce. Wszystkie elementy koszyczka piec około 15 minut w temperaturze 180 stopni. Przestudzony koszyczek bardzo delikatnie zdjąć z miseczki.

Brokuła ugotować al dente w osolonej wodzie. Bekon pokroić w kostkę. Na dno upieczonego koszyczka położyć różyczki brokuła oraz pokrojony bekon. Oprószyć solą, pieprzem i ziołami prowansalskimi. Na środek koszyczka wbić jajko. Koszyczek ułożyć na blaszce i zapiekać około 15 minut w temperaturze 180 stopni (białko powinno być ścięte, a żółtko jeszcze płynne). Do koszyczka z zapieczonym jajkiem wbić wałeczek, tak by przypominał rączkę koszyczka.

Przepis Katarzyny Jaworek Wielkanocne nietypowe babeczki.

Nietypowe potrawy wielkanocne: wytrawne minibabeczki z aksamitną pastą jajeczną, łososiem i ajerkonakiem [PRZEPIS]

Składniki jaja – 6 sztuk

majonez lub jogurt typu greckiego – 4 łyżki

łosoś wędzony – 100 g

likier jajeczny – 2 łyżki

płatki migdałowe – 50 g

sól

pieprz biały

kruche minibabeczki do nadzień słonych (np. Dan Cake) – 12 sztuk

Wykonanie

Jajka ugotować na twardo, po wystudzeniu przekroić na pół, oddzielić delikatnie żółtko od białek. Żółtka umieścić w misce, dodać majonez lub jogurt grecki, drobno posiekanego łososia i likier jajeczny. Dodać pokruszone płatki migdałowe, wymieszać. Doprawić do smaku solą i białym pieprzem.

Powstałą masą jajeczną wypełnić minibabeczki. Pozostałe białka można wykorzystać do przygotowania oddzielnej przekąski i nadziać, np. drobno posiekanymi pieczarkami i ogórkiem kiszonym z dodatkiem majonezu. Wielkanocny deser jak jajko. Paulina Nosek

Nietypowe potrawy wielkanocne: deser wielkanocny jak jajko [PRZEPIS]

Składniki 8 połówek brzoskwiń z puszki

500 ml śmietanki 36%

1 laska wanilii (ewentualnie cukier z prawdziwą wanilią)

5 łyżek cukru pudru

Wykonanie

Piętnaście minut przed rozpoczęciem miksowania do zamrażalnika włożyć mokrą, szklaną miskę.

Do zimnej miski wlać śmietankę, dodać wyskrobane ziarenka wanilii oraz cukier puder. Miksować na średnich obrotach do uzyskania dość sztywnej bitej śmietany.

Do niewielkich miseczek nałożyć porcję śmietany i ułożyć na środku połówkę brzoskwini. Można udekorować dodatkowo kolorowymi posypkami.

Przepis Pauliny Nosek Nietypowy deser wielkanocny - ptasie gniazda. Joanna Tokarz

Nietypowe potrawy wielkanocne: czekoladowe ptasie gniazda [PRZEPIS]

Składniki na 6 gniazd

ok 100 g delikatnych paluszków (np. juniorków dla dzieci)

100 g (1 tabliczka) mlecznej czekolady

100 g (1 tabliczka) gorzkiej czekolady

100 ml słodkiej 30% śmietanki

50 g pistacji

ok 80 g marcepanu

barwnik spożywczy żółty, niebieski i czerwony



Wykonanie

W kąpieli wodnej (użyłam garnka do gotowania mleka z podwójnym dnem) rozpuszczamy 2 tabliczki czekolad wraz ze śmietanką. Do całkowicie rozpuszczonej dodajemy połamane drobno paluszki. Całość dobrze razem mieszamy.

Foremki do tartinek (lub babeczek) wyścielamy kawałkiem folii spożywczej. Na każdą nakładamy masę i dociskamy łyżeczką tak, by na środku było wgłębienie, a boki by tworzyły ramę gniazda. Jeszcze ciepłe gniazda posypujemy drobno posiekanymi pistacjami.

Masę marcepanową dzielimy na 3 części (tyle ile mamy barwników), dodajemy po kilka kropel i zagniatamy by masa stała się jednobarwna. Z gotowej odrywamy po kawałku i formujemy jajka, które układamy na naszych gniazdkach. Całość wynosimy do zimnego pomieszczenia, by masa zastygła, wyciągamy z foremek i odrywamy folię najlepiej po kilku godzinach.

Przepis Joanny Tokarz Zielona baba wielkanocna. Joanna Tokarz

Nietypowe potrawy wielkanocne: zielona babka wielkanocna [PRZEPIS]

Składniki na metalową formę z kominem o średnicy około 25 cm

150 g rozmrożonego i odciśniętego szpinaku

3 jajka

3/4 szklanki cukru kryształu

3 łyżeczki cukru z prawdziwą wanilią

sok z 1/2 cytryny

300 ml oleju rzepakowego

300 g mąki

2 łyżeczki proszku do pieczenia

Dodatkowo 1 biała czekolada

50 ml słodkiej śmietanki 30%

30 g płatków migdałów Wykonanie

Jajka wraz z cukrem kryształem oraz waniliowym ubić na puszystą masę. Dodać sok z cytryny.

Odciśnięty, rozmrożony szpinak zmiksować z olejem. Powoli dodawać do masy jajecznej i miksować na najwolniejszych obrotach tylko do połączenia.

Do ciasta dodać przesianą mąkę pszenną wymieszaną z proszkiem do pieczenia. Wymieszać delikatnie drewnianą łyżką lub szpatułką. Do wysmarowanej tłuszczem i posypanej bułką tartą formy przelać ciasto. Piec godzinę w 180 stopniach - do suchego patyczka. Około 15 minut przed końcem pieczenia ciasto możemy przykryć folią aluminiową, by zbytnio się nie przypaliło.

Gotową babkę polać czekoladą rozpuszczoną ze słodką śmietanką i posypać migdałami.

Do swojej babki wykorzystałam także resztki jasnego biszkoptu (pozbawionego ciemniejszych kawałków). Ułożyłam je pomiędzy ciastem szpinakowym, dzięki czemu otrzymałam dwa odcienie.

Przepis Joanny Tokarz

