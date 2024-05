Wielki pożar na Śląsku. "Czarne tornado" zagraża Małopolsce. Zagrożenie w powiecie olkuskim

Jak informuje rzecznik siemianowickiego ratusza, w powietrzu nie zostały wykryte niebezpieczne substancje.

Aktualizacja godz. 17 – st. bryg. Wojciech Kruczek, śląskie komendant wojewódzki PSP.: "Obecnie w działaniach udział bierze ponad stu ratowników z 40 zastępów".

- Jedne środki chemiczne palą się bardzo intensywnie i potrzebują więcej wody, aby je ugasić, inne ulegają szybszemu gaszeniu, ale jest to nie do przewidzenia i określenia czasu trwania gaszenia pożaru. Pożar jest opanowany, bo nie rozprzestrzeniań się. W pierwszej fazie składowisko całe było objęte pożarem, teraz przesuwamy się do środka. Źródła ognia pojawiają się w zależności od materiałów, które są obejmowane pożarem - dodaje st. bryg. Wojciech Kruczek w rozmowie z "Dziennikiem Zachodnim.