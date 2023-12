Wigilijne śledzie z żurawiną, jabłkiem, czerwoną cebulą i sosem śmietanowym na świąteczny stół [PRZEPIS]

Śledzie z żurawiną, jabłkiem, czerwoną cebulą na Wigilię [PRZEPIS]

Składniki

0,5 kg śledzi (matiasy) – ok. 5 sztuk

cytryna

1 jabłko

5-10 dag żurawiny suszonej (ilość według uznania)

2 małe czerwone cebule lub 1 duża

śmietana 18% (zamiast śmietany można dać gęsty jogurt bezsmakowy, lub trochę śmietany, trochę jogurtu)

sól, cukier i pieprz do smaku

Wykonanie

Śledzie wymoczyć od pół do godziny w zależności od potrzeb i smaku. (ja do moczenia używam gazowanej wody mineralnej). Pokroić na kawałki według uznania.

Jabłko zetrzeć na tarce o grubych otworach, dodać sok z połówki cytryny, aby nie ściemniało.

Cebulę pokroić w piórka, przelać wrzątkiem i po wystygnięciu dodać soli i cukru i zostawić na 15 minut. Odsączyć od powstałego soku.

Wymieszać jabłko z żurawiną i cebulą, dodać śmietanę, doprawić do smaku. Dodać pokrojone śledzie i wymieszać wszystko razem. Odstawić na kilka godzin do lodówki, aby śledzie się „przegryzły”.

Smacznego

Przepis naszej Czytelniczki Marty Góry z Krakowa.