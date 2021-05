Wisła Kraków. 60 najlepszych piłkarzy w historii. Ranking zawodników ze statystykami i osiągnięciami [ZDJĘCIA] 17.05.2021

Pod uwagę braliśmy wyłącznie to, co osiągnęli będąc zawodnikami Wisły (dotyczy to także reprezentacji). Oprócz statystyk kierowaliśmy się również swego rodzaju legendą, jaka otaczała piłkarzy. Dlatego o ich kolejności nie decydowało suche podliczenie zdobytych trofeów i bramek czy rozegranych meczów. Ale wszyscy - bez względu na zajęte miejsce - zasłużyli na słowa ogromnego szacunku za to, co uczynili (niektórzy nadal czynią) dla wiślackiego klubu. Na zawsze pozostaną bohaterami wielkich meczów, idolami kibiców, sportowymi wzorami.