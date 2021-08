Wisła Kraków. Adrian Gula chce wykorzystać zmęczenie Legii grą w pucharach

Wisła pokonała na wyjeździe Górnika Łęczna 3:1, rozgrywając naprawdę dobre spotkanie. Większy wyczyn zrobiła jednak Legia Warszawa, która w czwartkowy wieczór pokonała przy ul. Łazienkowskiej Slavię Praga 2:1 i awansowała do fazy grupowej Ligi Europy. Mistrzowie Polski od 3 min grali z przewagą jednego zawodnika po czerwonej kartce dla Tomasa Holesa, ale to prażanie wyszli na prowadzenie po strzale Ubonga Ekpai tuż przed przerwą. W drugiej połowie Legię w grze swoimi interwencjami utrzymał Artur Boruc, a później do siatki dwa razy trafił Mahir Emreli i awans stał się faktem.

Adrian Gula gratuluje Legii awansu

W grupie Legia zagra teraz z Napoli, Leicester oraz Spartakiem Moskwa. Zanim jednak do tego dojdzie warszawianie zmierzą się w Krakowie z Wisłą, która nie jest faworytem, ale trener Adrian Gula nie kryje, że liczy na trzy punkty. - Po pierwsze gratulacje dla Legii i polskiej piłki - mówi trener „Białej Gwiazdy”.