Wisła Kraków. Albert Rude: Drużyny, które walczą o utrzymanie, są najgroźniejsze

Regeneracja najważniejszą sprawą

Wisłę czeka bardzo trudny mecz w Rzeszowie

Dużo pracy nad grą obronną

W zespole z ul. Reymonta jest pewien problem z grą obronną. W tym roku tylko w jednym meczu Wisła zagrała na zero z tyłu. Jak to zmienić? Albert Rude mówi na ten temat: - Tak jak wiecie, gramy bardzo ofensywnie. Zarówno z piłką jak i bez niej. To daje nam bardzo dużo okazji, żeby strzelać bramki i przeważnie je strzelamy. Do poprawy jest jednak bardzo dużo jeśli chodzi o defensywę. I nie chodzi tylko o obrońców czy bramkarza. Dla mnie pierwszym obrońcą jest napastnik. I możecie mi wierzyć, że chcemy to bardzo poprawić. Poświęcamy dużo czasu na treningach, żeby być lepszym w tym elemencie.

Padło też na przedmeczowej konferencji pytanie nawiązujące do tego, o czym trener Albert Rude mówił w Pruszkowie. A tam stwierdził, że nie zna odpowiedzi na pytanie, dlaczego jego zespół tak wyglądał w pierwszej połowie. Teraz natomiast powiedział: - Gdy mówiłem to zaraz po meczu, wiedziałem, że to pytanie do mnie wróci na następnej konferencji. Dlatego jestem gotowy, żeby na nie odpowiedzieć. Całościowo zespół grał bardzo dobrze. Mieliśmy piłkę przez 80 procent czasu, stworzyliśmy dużo okazji, zapobiegaliśmy kontratakom, graliśmy bardzo wysoko od naszej bramki. Jeśli popatrzymy na ten mecz z perspektywy, że nie popełniliśmy zbyt wielu błędów w pierwszej połowie, ale rezultat był 2:0 dla rywali, to była właśnie katastrofa. Jednym z odpowiedzi na pytanie dlaczego tak się stało, to popełnione błędy. Skąd się wzięły? Może stąd, że zespół mógł być zmęczony pod względem poznawczym. Nasi zawodnicy grają bardzo dużo meczów pod presją, z dużymi oczekiwaniami. Natłok emocji powoduje, że nie mogą być zawsze w stu procentach skoncentrowani. A jeśli w tej lidze nie jesteś skoncentrowany na sto procent, rywal to wykorzysta. Żeby uniknąć powtórnie takich wydarzeń, musimy wykonać dwa ruchy. Pierwszy to zwrócenie uwagi na regenerację zawodników. Drugi to zarządzanie minutami zawodników na boisku. To jest coś, na co zwracamy uwagę, żeby pomóc piłkarzom jak najlepiej.