Wisła Kraków. Aleksander Buksa: Z chęcią przypomniałbym kibicom Pogoni nazwisko Buksa

- Dostał pan powołanie na dwa mecze reprezentacji Polski U-19, ale udało się wam zagrać tylko z Niemcami, bo spotkanie z Czechami zostało odwołane. Remis 1:1 z naszymi zachodnimi sąsiadami to dobry wynik, a pan zaliczył również kilkuminutowy debiut w tej kadrze. Co dał panu ten wyjazd? - To była taka odskocznia od codzienności w Krakowie. Cieszę się, że zadebiutowałem, bo to był rzeczywiście mój pierwszy wyjazd na kadrę U-19. Teraz będzie ona łączona z roczników 2002 i 2003. To są plusy. Szkoda natomiast, że mecz z Czechami został odwołany, bo to byłaby możliwość, żeby zaliczyć kolejne minuty na boisku w reprezentacji. Jeśli natomiast chodzi o Niemców, to wynik rzeczywiście nie był najgorszy. Po spotkaniu strzelaliśmy też karne i przegraliśmy 2:4, ale to nie było najważniejsze, bo i tak strzelalibyśmy je, bez względu na wynik. Tak było ustalone przed meczem. Choć w tym przypadku cieszę się oczywiście, że swoją jedenastkę wykorzystałem. To na pewno dodaje pewności siebie. Karny wydaje się prostą sprawą, ale proszę mi wierzyć, że dla strzelca bramka mocno się kurczy, gdy ustawia się piłkę na jedenastym mecze. Zwłaszcza w meczu międzypaństwowym.

- Była okazja na zgrupowaniu, żeby porozmawiać dłużej z trenerem Jackiem Magierą? - Była taka rozmowa. To było też nasze pierwsze spotkanie, dopiero się poznajemy. Ten zespół jest w budowie, więc nikt na razie stałej, pewnej pozycji w nim nie ma. Punktem kulminacyjnym dla tej drużyny mają być eliminacje do mistrzostw Europy. To zgrupowanie mieliśmy potraktować jako edukacyjne. Mieliśmy poznać się wzajemnie, również sztab.

- Wokół pana trochę się ostatnio dzieje. Pojechał pan na kadrę, a wcześniej przedłużył pan kontrakt z Wisłą, o którym spekulowano od wielu miesięcy. Cieszy się pan, że ta epopeja dobiegła końca i może teraz skoncentrować się już tylko na treningach i meczach? - Miałem to szczęście, że nie musiałem jakoś mocno zawracać sobie tym głowy, bo mam wokół siebie grono zaufanych osób, które pomagają mi w takich sprawach. Cieszę się jednak oczywiście, że udało się dojść do porozumienia z Wisłą i że w niej zostaję. Teraz pozostaje już najważniejsze część tego wszystkiego, czyli gra w piłkę. Podpisanie kontraktu to również z mojej strony zobowiązanie do ciężkiej, codziennej pracy.

- Początek sezonu nie jest ani dla Wisły, ani dla pana udany. Najpierw odpadliście z Pucharu Polski, a w lidze też spisujecie się słabo. Myśli pan, że w najbliższym czasie wasza forma, również pańska, pójdzie w górę?

- Cały zespół zaliczył falstart. Z KSZO to była zupełna wpadka i tyle już na ten temat powiedziano, że nie ma sensu do tego wracać. Myślę natomiast, że przerwa na kadrę jest dobrym momentem na to, żeby oczyścić głowy i przypomnieć sobie, jak prezentowaliśmy się przed pandemią. Bo to był w tym roku nasz najlepszy moment. Liczę, że już niedługo do tego wrócimy, bo potencjał tej drużyny jest naprawdę duży. Jest kilku nowych zawodników, którzy podnieśli jakość zespołu. Teraz trzeba to tylko pokazać na boisku.

- W przypadku napastników na ten moment nie ma zbyt dużej konkurencji. Nominalnych zawodników do pierwszej linii jest w Wiśle obecnie tylko dwóch - pan i Fatos Beqiraj. Jak pan się z tym czuje? Pokładanie nadziei w tym, że 17-latek pociągnie grę zespołu, może okazać się ryzykowne. Wydaje mi się, że pan powinien jeszcze się uczyć, zdobywać doświadczenie przy boku bardziej doświadczonych kolegów.

- Nie wiem, jak to będzie układane i kto będzie miał tak naprawdę ciągnąć zespół. Wydaje mi się jednak, że powinno za to odpowiadać jedenastu zawodników na boisku, a nie tylko jeden napastnik. Jeśli natomiast chodzi o Fatosa, to nie zapominajmy, że to jednak bardzo doświadczony zawodnik, reprezentant kraju. Grał w wielu klubach, ligach. Może on u nas rzeczywiście nie zaliczył wymarzonego startu, ale mam nadzieję, że będzie grał coraz lepiej. Dla mnie osobiście to też jest ważne, bo mogę się uczyć od kogoś z naprawdę dużym doświadczeniem boiskowym.