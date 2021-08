Wisła Kraków. Bilety na mecz z Legią sprzedają się bardzo dobrze

Mecz Wisła - Legia zobaczy najprawdopodobniej około 30 tysięcy widzów. Na razie krakowski klub zgodnie w wymogami sprzedaje 50 procent dostępnych miejsc. Przy ul. Reymonta planują udostępnienie dodatkowej puli biletów dla zaszczepionych kibiców. Nastąpi to po wyprzedaniu wspomnianych 50 procent pojemności obiektu. Wiele wskazuje na to, że nastąpi to bardzo szybko, dlatego w imieniu klubu apeluje jego rzeczniczka prasowa Karolina Biedrzycka: - Nie należy czekać z zakupem biletów na ten mecz na ostatnią chwilę, bo może ich nie być już na długo przed pierwszym gwizdkiem.

Przypomnijmy przy tym, że przy okazji meczu Wisła - Legia zostanie zorganizowany przy stadionie przy ul. Reymonta punkt szczepień.