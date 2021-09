Wisła Kraków. Budowa sklepu idzie zgodnie z planem. Otwarcie przed końcem roku Bartosz Karcz

Wiosną Wisła Kraków ogłosiła, że do końca roku powstanie nowy sklep. Niewiele później ruszyły prace na stadionie w narożniku u zbiegu ulic Reymonta i Reymana. Trwają one cały czas, a jak informuje nas Wisła, przebiegają one planowo.