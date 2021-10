Wisła Kraków chce w Zabrzu przełamać swoją niemoc i przerwać kiepską serię

Będą zmiany w składzie Wisły

Kto w bramce „Białej Gwiazdy”?

Po ostatnim meczu wrócił temat obsady bramki. W Gliwicach poważny błąd popełnił Paweł Kieszek. Kosztowało to Wisłę stratę choćby jednego punktu. Bezpośrednio po meczu z Piastem Adrian Gula powiedział nam, że ma dwa tygodnie czasu na zastanowienie się co zrobić z obsadą bramki. Zapytamy teraz o to ponownie, odpowiada szerzej: - Nasza praca musi tak wyglądać, że to cała drużyna musi zacząć inaczej reagować po straconej bramce. Błąd może popełnić każdy. Pomocnik, napastnik, bramkarz, ale reakcja musi być inna całego zespołu. Paweł Kieszek już wyrzucił z głowy to, co stało się w Gliwicach. Do gry gotowy jest też Mikołaj Biegański. Na razie nie powiem, który z nich wejdzie do bramki w sobotę. Niech oni pierwsi dowiedzą się tego ode mnie w dniu meczu.