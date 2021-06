Wisła Kraków. Chuca nie wrócił z urlopu. Klub wysłał wezwanie

Chuca z krakowskim klubem ma jeszcze roczną umowę. Miniony sezon nie był dla niego udany. Tak samo zresztą jak dla większości piłkarzy Wisły. Hiszpan, podobnie, jak wielu innych zawodników, miał problemy interpersonalne z trenerem Peterem Hyballą. Niemiec najpierw mocno skrytykował go po grudniowym meczu z Legią Warszawa, gdy Chuca sprokurował rzut karny. Później nie dawał mu zbyt wielu okazji na grę, a w meczu z Górnikiem Zabrze zdjął go z boiska po zaledwie trzydziestu minutach spotkania, by później znów mocno go skrytykować.

Nie było też tajemnicą, że w Wiśle nie byli zadowoleni z tego, jak grał Chuca i rozważano możliwość wcześniejszego rozstania z piłkarzem. Sprawa była jednak w zawieszeniu, a po zmianie trenera miał on normalnie stawić się w klubie i podjąć treningi. Nie przyleciał jednak do Polski i na zajęciach się nie stawił. W Wiśle w związku z tym już podjęto kroki prawne. Do piłkarza zostało wysłane wezwanie o natychmiastowe stawienie się na treningach. Biorąc pod uwagę, że jest już piątek, datę stawienia się w klubie Chuce wyznaczono na poniedziałek. Jeśli tego nie zrobi, możliwe są dalsze kroki. Zapewne jednak skończy się tak, że wkrótce rozpoczną się rozmowy z menedżerem zawodnika i dojdzie do rozstania. W jakiej formie, pokaże czas…