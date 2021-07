Wisła Kraków. Grzegorz Pater: Chciałbym znów oglądać Wisłę w europejskich pucharach

- Co u pana słychać?

- Jestem trenerem w IV-ligowym Orle Ryczów. Może nie jest to klub znany w całej Polsce, ale ma swoje aspiracje. Pracuję w nim od klasy A, doszliśmy do IV ligi, a chcemy grać jeszcze wyżej. Teraz nie udało się awansować przez nieco słabszą końcówkę sezonu, ale potencjał w klubie, w regionie jest na to, żeby z czasem awansować. Mamy coraz lepszą infrastrukturę. Pomału, krok po kroku jest w Orle coraz lepiej.

- Pewnie śledzi pan to, co dzieje się w Wiśle Kraków, z którą odnosił pan swoje największe sukcesy?

- Oczywiście, jestem na bieżąco. W poprzednim sezonie oglądałem przede wszystkim mecze w rundzie wiosennej i było sporo nerwów. Gra nie była najlepsza, zagrożenie spadkiem długo było realne. Nie było w związku z tym takiej pełnej przyjemności z oglądania meczów Wisły, bo człowiek jednak się stresował, czy nie zakończy się to wszystko jakąś katastrofą. Pół życia spędziłem na Reymonta, więc tym wszystkim cały czas żyję. Bardzo bym chciał, żeby Wisła znów walczyła o wyższe cele. Mam wielką nadzieję, że skoro po tłustych latach przyszły nieco chudsze, to teraz karta znów się odwróci, a „Biała Gwiazda” będzie biła się o mistrzostwo Polski. Chciałbym znów oglądać na Wiśle mecze w europejskich pucharach.