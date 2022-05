Wisła Kraków. Gwizdy, wyzwiska, świece dymne, race, petardy, transparenty. Tak kibice „Białej Gwiazdy” pożegnali ekstraklasę [ZDJĘCIA]

Tak kibice Wisły żegnali ekstraklasę ZDJĘCIA

Już przed pierwszym gwizdkiem pojawiły się na trybunie C transparenty. Na większym, wywieszonym na płocie sektora, napisano: „Drużyna z przypadku; zarząd, piłkarze = ojcowie spadku”. Na drugim, mniejszym, który wisiał na górze trybuny napisani z kolei: „Zarządzie straciłeś kibiców zaufanie. Zrób porządek w swoich strukturach i od zera pracuj na nie.”

Już przed meczem nie było żadnego wsparcia dla piłkarzy. Tych przywitały gwizdy, gdy wybiegali na rozgrzewkę, a chwilę później gromkie „wyp…” i „piłkarzyki, pajacyki!”. Gwizdy towarzyszyły również wyczytywaniu składu Wisły przez spikera. O tym, żeby wyczytywał imię, a stadion tradycyjnie odpowiadał nazwiskiem danego zawodnika, mowy oczywiście nawet nie było…

A później nastąpiła niespodzianka, gdy na płycie boiska pojawił się Jakub Błaszczykowski. Publicznie przeprosił kibiców za spadek, obiecał też, że zrobi wszystko, żeby Wisła jak najszybciej wróciła do ekstraklasy. Dostał gromkie brawa. Po jego wystąpieniu znów jednak cała złość skupiła się na piłkarzach. Jeszcze hymn Wisły, „Jak długo na Wawelu” zabrzmiał gromko jak zwykle i można nawet było odnieść wrażenie, że kibice starają się zaśpiewać go mocno i głośno jak nigdy wcześniej. Później jednak rozpoczął festiwal piosenek, mocnych piosenek skierowanych do piłkarzy Wisły, ale też np. Jarosława Królewskiego, jednego z właścicieli klubu.

Niektórzy mogli liczyć jednak na łaskawość fanów. Jak choćby Zdenek Ondrasek, Mikołaj Biegański i Konrad Gruszkowski, których nazwiska akurat skandowano. Momentami pojawiał się też normalny doping.