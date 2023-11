Wisła Kraków. Juniorzy „Białej Gwiazdy” remisują z Odrą w Opolu. Poważna kontuzja Adama Pieniądza

Odra prowadziła do przerwy 1:0, a straciła przed przerwą nie tylko bramkę ale i Adama Pieniądza i to na dłużej. Po ostrym wejściu jednego z rywali wiślak z kontuzją musiał opuścić boisko i pojechał do szpitala. Jak się okazało ma złamaną kość strzałkową i czeka go operacja. I pomyśleć, że niewiele brakowało, a Pieniądz byłby dzisiaj w Indonezji i szykował się do mistrzostw świata U-17. Wiślak był bowiem blisko powołania na ten turniej…

W drugiej połowie Odra podwyższyła na 2:0, ale wiślacy się nie poddali i za sprawą Dawida Gapa, a następnie dwóch goli Jakuba Bigosińskiego nie tylko odrobili straty, ale wyszli jeszcze na prowadzenie. Odra wyrównała jednak niemal w ostatniej chwili i mecz zakończył się ostatecznie remisem 3:3.