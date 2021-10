Wisła Kraków. Juniorzy starsi "Białej Gwiazdy" wygrali w Myślenicach ze swymi rówieśnikami ze Śląska Wrocław

Gospodarze od początku meczu przystąpili do ataku. Na efekty nie trzeba było długo czekać. W 10 min po mocnej centrze Karola Sałamaja piłkę do siatki wepchnął... klatką piersiową Mateusz Stanek. Potem obaj rywale dążyli do zmiany wyniku. Gospodarze częściej stosowali kontry, goście - atak pozycyjny. Rezultat próbował podwyższyć m.in. Stanek, ale z 16 metrów posłał piłkę obok bramki.

Po zmianie stron wiślacy ponownie zaatakowali; w 52 min Przemysław Ziarko zza pola karnego strzelił nad poprzeczękę. W 67 min po uderzeniu jednego z wrocławian piłkę zmierzającą do bramki w ostatniej chwili wybił Feliks Grzybowski. Gospodarze do końca spotkania kontrolowali sytuację na boisku, a zwycięstwo przypieczętowali golem, którego zdobył tym razem celnym strzałem zza pola karnego Ziarko.

CLJ U-18: Wisła Kraków - Śląsk Wrocław 2:0 (1:0)

Bramki: 1:0 Stanek 10, 2:0 Ziarko 87.

Wisła (skład wyjściowy): Szewczyk - Sałamaj, Skrobański, K. Głogowski, Jania - Urbański, Kutwa, Gurgul, Stanek - Bartoń, Chełmecki