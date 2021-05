Wisła Kraków. Kariera Rafała Boguskiego - wieloletniego piłkarza "Białej Gwiazdy" - w liczbach i faktach [ZDJĘCIA] Jerzy Filipiuk

Niespełna 37-letni (urodziny 9 czerwca) piłkarz Rafał Boguski zakończył występy w Wiśle Kraków. Wychowanek ŁKS Łomża w sierpniu 2005 roku podpisał kontrakt z "Białą Gwiazdą", ale pozostał w swym macierzystym klubie na zasadzie wypożyczenia. Wiosną 2006 roku rozegrał dwa ligowe meczu Wisły, a potem został wypożyczony do GKS-u Bełchatów, któremu w 2007 roku pomógł w zdobyciu wicemistrzostwa Polski. Później wrócił do klubu przy Reymonta, któremu był wierny przez wiele lat, przyczyniając się do wielu jego sukcesów. Przedstawiamy wiślacką karierę Boguskiego w najważniejszych liczbach i faktach. Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.